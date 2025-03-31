Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
11:18
Beyan ve ödeme dönemi yarın başlıyor! GİB detayları açıkladı: Uyumlu mükelleflere indirim uygulanıyor
Kurumlar vergisi mükellefleri, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini 1-30 Nisan tarihlerinde verebilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor.