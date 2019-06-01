Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

AK Parti İstanbul adayı gazete ve televizyon yöneticileriyle bir araya geldi. Binali Yıldırım tüm İstanbulluları kapsayan, gençlere, ailelere destek olacak ve istihdamı artıracak çok önemli projeler açıkladı. İşte Binali Yıldırım'ın ezber bozacak o projeleri...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 16:12
Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , önceki akşam medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. 'Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız'' diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı. Yıldırım, İstanbul için projelerini ''Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi'' olarak 3 ana başlık altında paylaştı.

ÜÇ FARKLI ALANDA PROJE

İftarda konuşan Binali Yıldırım, "Biliyoruz ki İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demektir. İstanbul'un geleceği Türkiye'mizin geleceği gibi aydınlıktır. Bu amaçla İstanbul'umuza yönelik projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu projeler, 3 ana başlıkta özetlemek gerekirse, 'Ailelerimiz için', 'Gençlerimiz için' ve 'İstanbul İstihdam Paketi' adı altındadır" dedi. Binali Yıldırım, "Ailelerimiz için yapacaklarımız" diyerek 16 farklı proje açıkladı. İşte Yıldırım'ın açıkladığı projeler:

Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

FATURA GECİKME CEZALARI SİLİNİYOR

Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ'ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1,5 milyar TL ana para, 500 milyon TL' si de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL borcu var. Biz vatandaş ile "Sosyal Barış"adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon TL'yi silmiş olacağız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

DOĞALGAZA YÜZDE 10 İNDİRİM

Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi, İstanbul genelinde doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

ELEKTRİK İÇİN 80 TL DESTEK

Dar gelirli ailelere elektrik ve doğalgaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 TL, doğalgazda 50 TL'lik destek sağlayacağız.

Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

SU VE DOĞALGAZDA AÇMA KAPAMA PARASI OLMAYACAK

Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğazgaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını arttırmış olacağız.

Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

8 BİN TL DÜĞÜN YARDIMI

Bir müjdemizde dar gelirli olan, evlenen çiftlere olacaktır. Bu çiftlerin düğünlerini, Belediyenin Sosyal Tesislerinde yapacağız ve her çifte 8 bin TL düğün yardımı yapacağız.

Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

İSPARK İLK BİR SAAT BEDAVA

Belediyenin otopark işletmesi olan İspark, ilk bir saat için herkese bedava olacak.

BİZE ULAŞIN