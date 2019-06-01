Binali Yıldırım'dan ezber bozan müjdeler! İşte İstanbul'u uçuracak 26 proje

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, önceki akşam medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. 'Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız'' diyen Yıldırım, İstanbul'la ilgili yeni projelerini açıkladı. Yıldırım, İstanbul için projelerini ''Aileler, Gençler ve İstanbul İstihdam Paketi'' olarak 3 ana başlık altında paylaştı.

ÜÇ FARKLI ALANDA PROJE

İftarda konuşan Binali Yıldırım, "Biliyoruz ki İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demektir. İstanbul'un geleceği Türkiye'mizin geleceği gibi aydınlıktır. Bu amaçla İstanbul'umuza yönelik projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu projeler, 3 ana başlıkta özetlemek gerekirse, 'Ailelerimiz için', 'Gençlerimiz için' ve 'İstanbul İstihdam Paketi' adı altındadır" dedi. Binali Yıldırım, "Ailelerimiz için yapacaklarımız" diyerek 16 farklı proje açıkladı. İşte Yıldırım'ın açıkladığı projeler: