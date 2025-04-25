Giriş Tarihi: 25.04.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
12:29
Bir spekülasyon daha çökertildi! MASAK gerçekleri yansıtmadığını açıkladı: Türkiye'nin kara para ağına sürüklendiği iddia edilmişti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca, bazı çevreler tarafından dile getirilen "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulayarak, "MASAK, adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı işbirliği içinde kara parayla mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.