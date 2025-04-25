Bir spekülasyon daha çökertildi! MASAK gerçekleri yansıtmadığını açıkladı: Türkiye’nin kara para ağına sürüklendiği iddia edilmişti

ÜLKE ÇAPINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, MASAK tarafından başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere POS verme yetkisine sahip tüm yükümlülerin sıkı şekilde denetlendiği ve yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara idari para cezası uygulandığı aktarılarak, "Bu kapsamda 2024-2025 dönemi boyunca yürütülen denetimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle 2023'te gerçekleşen işlemlere ilişkin 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon lira, 2024'te gerçekleşen işlemlere ilişkin de 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tüm ülke çapında denetimlerin devam ettiğine, İstanbul'da gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemlerinin sıkı şekilde takip edildiği belirtildi.