BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

BIST 100'DEN DOLAR BAZLI SON 9 YILIN EN YÜKSEK AYLIK KAPANIŞI
Bu yıl teknoloji şirketleri öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşınırken, BIST 100 endeksi dünya genelinde önemli endeksleri geride bırakan performansına ara vermeden devam ediyor.
Yılbaşından bu yana ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 11,48, S&P 500 endeksi yüzde 10,64, Dow Jones ise yüzde 2,64 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 10,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,96, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 13,64 artış kaydetti.