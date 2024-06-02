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Haberler Galeri BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 12:19

BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

Yılbaşından bu yana yüzde 39,23 değer kazanan Borsa İstanbul, dünya endeksleri arasında zirvedeki yerini koruyor. Dünyada öne çıkan endeksleri geride bırakan BIST 100 Endeksi, aynı zamanda dolar bazlı son 9 yılın (2015'in şubat ayından itibaren) en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi.

AA
BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mayıs ayını yüzde 3,53 artışla 10.400,48 puandan tamamlarken, yılbaşından bu yana yüzde 39,23 değer kazanarak dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı.

BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

FED'İN BELİRSİZLİĞİ RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa olumlu sonuçları makroekonomik veriler üzerinde kendini göstermeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağına ilişkin endişeler varlığını korumayı sürdürüyor.

ABD'de yoğunlaşan bilanço döneminde, özellikle teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin beklentilerden iyi performans göstermesi pay piyasalarını yukarı yönlü destekliyor, Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizlik ise risk iştahını törpüleyen ana etken olarak öne çıkıyor.

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BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yılın son çeyreğine ötelendiğine işaret ettiğini vurgulayarak, diğer önemli merkez bankalarının Fed'den önce faiz indirimlerine başlamasına kesin gözüyle bakıldığını anımsattı.

Özellikle, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ilk faiz indiriminin ardından nasıl adımlar atacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini aktaran analistler, söz konusu bankanın gevşeme hızının, doların diğer önemli para birimleri karşısındaki değerini etkileyebileceğini dile getirdi.

BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

Analistler, olası bir "güçlü dolar" senaryosunda, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade ederek, bu yüzden Fed'in faiz indirim zamanlamasının yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

BIST 100 zirvede! Yüzde 39,23 değer kazandı: Son 9 yılın en yüksek...

BIST 100'DEN DOLAR BAZLI SON 9 YILIN EN YÜKSEK AYLIK KAPANIŞI

Bu yıl teknoloji şirketleri öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşınırken, BIST 100 endeksi dünya genelinde önemli endeksleri geride bırakan performansına ara vermeden devam ediyor.

Yılbaşından bu yana ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 11,48, S&P 500 endeksi yüzde 10,64, Dow Jones ise yüzde 2,64 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 10,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,96, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 13,64 artış kaydetti.

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