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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 14:05

BMW iddiaları yalanladı! Audi'den ilginç bir açıklama geldi

Bu aralar otomobil dünyası ilginç iddialarla çalkalanıyor. Çip krizinden dolayı tansiyonun düşmediği otomotiv sektöründe BMW'nin çip sorununun önüne geçmek için bazı donanımları kaldıracağı ileri sürülmüştü. Bununla birlikte Automobilwoche'de BMW'nin McLaren Automotive'i satın almakla ilgilendiği iddia edilmişti. Sonunda Alman devi suskunluğunu bozdu ve McLaren hakkındaki iddiaları yalanladı. Fakat BMW'nin bu açıklamasından sonra Audi'den yapılan imalı başka bir açıklama kafaları iyice karıştırdı. İşte detaylar...

BMW iddiaları yalanladı! Audi’den ilginç bir açıklama geldi

İddialara göre BMW, McLaren'in özellikle süper otomobil işleri ile ilgileniyor. Audi'nin ise Formula 1 takımı ile bir ortaklık görüşmek istediği gündemde. Bu yılın flaş isimlerinden olan McLaren F1 takımı, tecrübeli Audi takımının ilgisini çekmiş.

BMW iddiaları yalanladı! Audi’den ilginç bir açıklama geldi

Kulağımıza çalınan bilgilere göre BMW her ne kadar inkar etse de McLaren'in peşinde. Önümüzdeki ay Bahreyn'de bulunan ve McLaren'in kontrolünü elinde tutan Mumtalakat fonu ile görüşmeye gidecek Bavyeralı, teklifini burada sunmuş olacak.

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BMW iddiaları yalanladı! Audi’den ilginç bir açıklama geldi

Şimdilik ortalık sessiz olsa da yakın zamanda süper otomobil dünyasında kritik bir değişim göreceğiz. Geçtiğimiz yıl ciddi bir finansal problem yaşayan McLaren, ana üssünü ipotek ettirmek zorunda kalmıştı. Satışları günden güne artıyor olsa da markanın ciddi bir nakit sıkıntısı çektiği biliniyor.

BMW iddiaları yalanladı! Audi’den ilginç bir açıklama geldi

Audi'nin sadece F1 takımı ile birleşmek istemesi de şaşırtıcı. Reuters'e konuşan Audi yetkilileri spesifik olarak McLaren ismini zikretmemiş olsa da, Audi'nin ortaklığa sıcak baktığını ifade etmiş.

(Motor 1 TR)

BMW iddiaları yalanladı! Audi’den ilginç bir açıklama geldi
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