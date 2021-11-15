Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:01Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 14:05
BMW iddiaları yalanladı! Audi'den ilginç bir açıklama geldi
Bu aralar otomobil dünyası ilginç iddialarla çalkalanıyor. Çip krizinden dolayı tansiyonun düşmediği otomotiv sektöründe BMW'nin çip sorununun önüne geçmek için bazı donanımları kaldıracağı ileri sürülmüştü. Bununla birlikte Automobilwoche'de BMW'nin McLaren Automotive'i satın almakla ilgilendiği iddia edilmişti. Sonunda Alman devi suskunluğunu bozdu ve McLaren hakkındaki iddiaları yalanladı. Fakat BMW'nin bu açıklamasından sonra Audi'den yapılan imalı başka bir açıklama kafaları iyice karıştırdı. İşte detaylar...