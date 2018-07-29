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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor

Osmanlı döneminden bu yana ahşap tekne yapımının sürdürüldüğü 'ın Kurucaşile ilçesinde çadır, bahçe ve evlerin katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 09:38
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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Osmanlı donanmasının kalyon ihtiyaçlarını karşılayan tersaneler diyarı 'ın Kurucaşile ilçesinde katı, çadır ve bahçelerde üretilen ve tekneler, pazarına satılıyor.

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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

İyon, Lidya, Pers, Amastrist, Pontus, Roma ve Doğu Roma dönemlerinin ardından 1460 yılında Osmanlı egemenliğine girmesiyle donanmanın ihtiyacını karşılamaya başlayan Kurucaşile'de, ahşap tekne ve yat yapımı yüzyıllardır babadan oğla geçen usta-çırak ilişkisiyle sürdürülüyor.

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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Osmanlı döneminde savaş gemilerinden balıkçı teknelerine, yük gemilerinden sandallara kadar çeşitli tip ve büyüklükte teknelerin yapıldığı, Karadeniz bölgesindeki önemli gemi yapım merkezi olan ve bu özelliğini günümüze kadar koruyabilen ilçede, tekne yapımı, sosyo-ekonomik ve kültürel olarak bölge halkı açısından önem taşıyor.

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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Özellikle ilçede Tekkeönü ve Kapısuyu köylerinde kurulu çadırlarda ve evlerin katlarında piyasaya göre ucuz ve kaliteli yapılan çeşitli tür ve uzunluklardaki yatlar, yurt içi ve dışına satılıyor.

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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

MODERN TERSANE HEDEFİ

Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tekne yapımında bir merkez olduğunu ve evlerin altında çadırlarda babadan oğla geçerek sürdürüldüğünü söyledi.

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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Tekne ve yatın modern atölyelerde yapılması amacıyla Kurucaşile Tekkeönü Piri Reis Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile kaymakamlığın hazırladığı projenin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edildiğini anlatan Sayın, şunları kaydetti:

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katlarında imal edilen ve tekneler, 'ya ihraç ediliyor
Bodrum katlarında imal edilen lüks yat ve tekneler, Avrupa'ya ihraç ediliyor

"İlçemizde tekne yapımcılığının modern altyapıya kavuşturulması için 28 bin metrekare alanda çalışmalar sürüyor. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlandı, üstyapıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Söz konusu projeyle Kurucaşile ve Tekkeönü, dünya çapında modern ve örnek tesise kavuşmuş olacak, bölgenin istihdamında ve gelişmesinde de önemli rol oynayacak. Buradan sadece ülke içine değil, dünyanın dört bir yanına yat gönderiyoruz. Başta İspanya olmak üzere Kanada, Hollanda, İrlanda, İtalya ve Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin yanı sıra Amerika'ya yat ihraç eden Kurucaşile ilçesi, tekne ve yat yapımında bir marka ama ustalarımız şu anda çadırlarda ve evlerinin alt katlarında bu işi sürdürmeye devam ediyor."

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