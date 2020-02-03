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Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

, Boğaz'dan 13 kat daha güvenli. 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü işleyecek kanal, olası en büyük depreme göre tasarlandı. İnşaat 5.5 yılda, proje ise 7 yılda tamamlanacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 03.02.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 10:56
Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

İletişim Başkanlığı, projesine ilişkin detaylarla tüm soruların yanıtlarını içeren "kanalistanbul.gov.tr" adlı internet sitesini yayına açtı. Kanal 'la ilgili merak edilen sorulara şu yanıtlar verildi:

Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

KANAL İSTANBUL PROJESİ'NİN AMACI:

Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.

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Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

ÇATIŞMA VE KARAYA OTURMA SENARYOLARI:

Boğazı'nın en keskin dönüş noktası 80 derece ve en dar dönüş noktası 698 metre. Son 4 yıllık verilere göre, İstanbul Boğazı'nda gemiler her geçişte yaklaşık 14.5 saat bekliyor.

Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabiliyor. Boğazı'nın trafiğini 1930'lu yıllarda 50 metre uzunluğunda gemiler oluştururken, günümüzde 350 metreye varan gemiler geçiş yapıyor.

Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

1930'larda Boğazı'ndan geçen ortalama gemi sayısı 3 bin ve 2019 yılında 43 bin iken, 2050'de boğazdan geçecek gemi sayısının yılda 78 bin ve 2070 yılında ise 86 bin seviyesinde olması bekleniyor. Çatışma senaryoları açısından , en zor kısımlarda İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli. Karaya oturma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi İstanbul Boğazı'ndan 2 kat daha güvenli.

Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

ÜCRETSİZ GEÇİŞ YOK:

Halen Boğazı'ndan geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretler ödüyor. Boğaz'dan ücretsiz geçiş söz konusu değil. Ayrıca, gemiler Boğaz'da bekleme süresinden kaynaklı olarak boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşıyor. Gemilerin bekleme maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlayacak.

Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

KANAL TEK YÖNLÜ İŞLETİLECEK:

Trafik simülasyonu ve işletme prensibinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, Boğazı'nda olduğu gibi, için de tek yönlü işletme prensibine karar verildi. Kanal 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü işleyecek.

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