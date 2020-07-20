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Boğazlar ve artık milli sistemle izlenecek!

ve , Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve boğazları ile 'nde elektro optik sistem kurulumlarında sona gelindi. 2020'nin son çeyreğinde hizmete başlayacak olan sistemin İstanbul gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ndeki geçici kabul testleri son hızıyla devam ediyor. Sistem sayesinde Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul'da Garipçe'de kurulumu tamamlanan sistem havadan da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 12:11
Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün projesiyle İstanbul ve boğazları ile 'nde elektro optik sistemlerin kurulumunda son aşamaya geçildi.

Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

Ana yüklenicisinin olduğu ve tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve boğazları ile 'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkân sağlayacak.

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Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum ve entegrasyon faaliyetlerinde tüm sahalarda çalışmalar hızla devam ederken, sistemin 2020 yılının son çeyreğinde işletmeye alınması bekleniyor.

Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yom Burnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi.

Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

Sabit ve hareketli görev yapabilen kameralar, 30 kat optik zum, kızılötesi led ve lazer aydınlatma ile bazı noktalarda da termal kabiliyetlerine sahip. Projede ayrıca 'ın Reis Sahil Gözetleme Radarı da kullanılıyor. Sabit bir kara platformu üzerinde kullanılabilen radar, su üstü deniz hedeflerini ve su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve takip edebiliyor, düşük tespit edilme özelliğini taşıyor.

Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

TEKİRDAĞ'A YENİ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİ

Mevcut Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sistemine ek olarak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi olarak kullanılabilecek fiziki altyapıya haiz olan Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulanan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde yeni bir Gemi Trafik Hizmetleri merkezi ve 5 adet ilave Trafik Gözetleme İstasyonu kurularak tüm 'nin Radar, OTS ve VHF kapsamasına alınması sağlanacak.

Boğazlar ve Marmara Denizi artık milli sistemle izlenecek!

DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLLARINDAN BOĞAZLAR

Dünyanın en önemli su yollarından birisi olan Türk boğazlarında, seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulan TBGTH Sistemi, gemi trafiğini yerli ve milli teknolojilerle 7/24 esasına uygun olarak kesintisiz izleme imkanı sağlayacak. Projede, tarafından üretilen ve tedarik edilen Gemi Trafik Hizmetleri Yazılımı, Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme ve Güvenlik Sistemi ile 'ın radar, elektro optik ve radyo yön bulucu sistemleri kullanılıyor.

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