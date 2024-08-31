Giriş Tarihi: 31.08.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
13:32
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlanıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşım güvenliği maksimum düzeye çıkarıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren portalın Kaynaşlı yönünde uzatılması çalışmalarına 31 Temmuz'da başladıklarını anımsatarak, "50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz. Orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik." dedi.