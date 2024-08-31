Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar tamamlanıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşım güvenliği maksimum düzeye çıkarıldı

"MEYDANA GELEBİLECEK OLASI BİR HEYELANIN ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Yapılan çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant ve Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D-100 Devlet Yolu'na aktardıklarını belirten Uraloğlu, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde trafiğin yoğun seyrettiğini söyledi. Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluştuğunu kaydeden Uraloğlu, "Ama bu, göğüslemek zorunda olduğumuz kısa süreli bir sıkıntı. Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalıyoruz. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere; daha radikal kararlar alarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için önlemlerimizi arttıracağız demiştik. Bolu dağı tünelindeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpün tünel portalının 90 metre ve şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla; meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyoruz." dedi.