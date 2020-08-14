Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket ikinci çeyrekte 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 639,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artan şirketin, satışlarının maliyeti ise %21,2 oranında artmış ve böylece brüt kar %27,4 oranında artarak 4.748mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler ise %22,8 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 84,8mn TL gider kaydedilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan giderler 110,8mn TL'den 15mn TL'ye gerilemiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %96,7 oranında artmış ve 1.301mn TL olmuştur. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 2Ç2019'daki 1.404,7mn TL'den 95,9mn TL'ye gerilemiş ve karlılığı olumsuz etkilemiştir. 2Ç2019'da Migros'un kosolidasyonu kapsamında gerçeğe uygun şirket değeri ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım tutarı arasındaki 1.185,8mn TL fark yatırım faaliyetlerinden gelir olarak konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmişti. Şirket'in finansman gideri de %9,7 oranında artarak 837,1mn TL'ye yükselirken, 221,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 335,9mn TL olurken, 458,3mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.
İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 477,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 239,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.
Ziraat Yatırım