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’da günün öne çıkan ve tavsiyeleri 14/08/2020

... 'da günün önemli neler? 14 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 10:29
Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

14 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket ikinci çeyrekte 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 639,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artan şirketin, satışlarının maliyeti ise %21,2 oranında artmış ve böylece brüt kar %27,4 oranında artarak 4.748mn TL olmuştur. Aynı dönemde operasyonel giderler ise %22,8 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 84,8mn TL gider kaydedilmiştir. Ayrıca özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan giderler 110,8mn TL'den 15mn TL'ye gerilemiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %96,7 oranında artmış ve 1.301mn TL olmuştur. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 2Ç2019'daki 1.404,7mn TL'den 95,9mn TL'ye gerilemiş ve karlılığı olumsuz etkilemiştir. 2Ç2019'da Migros'un kosolidasyonu kapsamında gerçeğe uygun şirket değeri ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım tutarı arasındaki 1.185,8mn TL fark yatırım faaliyetlerinden gelir olarak konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmişti. Şirket'in finansman gideri de %9,7 oranında artarak 837,1mn TL'ye yükselirken, 221,7mn TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 335,9mn TL olurken, 458,3mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra 122,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 477,7mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 239,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

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Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020'nin 2. çeyreğinde 268,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding, 221,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı döneminde göre %35,2 oranında azalarak 2.055mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %37,9 oranında azalmış ve buna bağlı olarak brüt kar %6,9 oranında azalarak 255,6mn TL'yi göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %10,4 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 2Ç2020'de 164,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 0,5mn TL gelir yazılmıştır. Böylece faaliyet karı 267,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten yatırım faaliyetlerinden gelirler 61,6mn TL'den 99,4mn TL'ye yükselirken, finansman giderleri ise 171,8mn TL'den 84,4mn TL'ye gerilemiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 2Ç2020'de 282,5mn TL olurken, 27,6mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 268,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 589mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 451,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 2.385mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 1.733mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 1.638mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.084,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir öncek yıla göre yaklaşık aynı seviyede kalan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki artışa bağlı olarak %16,2 oranında azalmış ve 536,7mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,7 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 2Ç2020'de 24,1mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %7,5 oranında azalarak 363mn TL'ye inmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirler 2Ç2019'daki 851,1mn TL'den 2Ç2020'de 2.169mn TL'ye yükselmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın yüksek ana ortaklık net dönem karı kaydetmesinde ana etken olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı birinci çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle 1.684,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.919,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki net dönem karı 12,9mn TL gerçekleşerek yıllık %49,2 oranında gerilemiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %2,9 oranında artarak yılın ikinci çeyreğinde 204,1mn TL olurken, maliyetler %17,0 oranında artmış ve 138,5mn TL olmuştur. Bu kapsamda da brüt kar yıllık olarak %17,9 oranında gerilemiş ve 65,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %32,1 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %40,3 idi. Diğer taraftan, Şirket 2Ç2020'de 21,9mn TL net finansman gideri (2Ç2019: 28,7mn TL) kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 oranında düşerek 80,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Şirket ikinci çeyrekte ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %161 oranında artmış ve 147,9mn TL ile piyasa beklentisi olan 88mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 oranında artmış ve 1.621mn TL olmuştur. Satışların maliyeti aynı dönemde %56,3 oranında artarken, brüt kar ise %6,9 oranında azalarak 279,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %43,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 7,5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 oranında azalarak 237,8mn TL'ye gerilemiştir. 13,1mn TL değer düşüklüğü gideri kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 225,4mn TL olmuş ve 41,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen net dönem karı 147,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 222,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 107,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

MPL Sağlık Hizmetleri (MPARK, Nötr): Şirket 2Ç2020'de 22,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 22mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedeceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de %14,6 oranında azalırken, brüt kar da %18,4 oranında gerileyerek 158,8mn TL olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri %46 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 20,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %14 oranında artarak 140,4mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket'in net finansman giderleri ise %4,5 oranında azalarak 164,8mn TL'ye gerilerken, ana ortaklık net dönem zararı 22,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 45,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 27,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 42,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

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