Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 14/08/2020

Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Pozitif): Enka İnşaat 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 2.385mn TL ile hem ortalama piyasa beklentisi olan 1.733mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 1.638mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.084,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir öncek yıla göre yaklaşık aynı seviyede kalan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki artışa bağlı olarak %16,2 oranında azalmış ve 536,7mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %12,7 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 2Ç2020'de 24,1mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %7,5 oranında azalarak 363mn TL'ye inmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirler 2Ç2019'daki 851,1mn TL'den 2Ç2020'de 2.169mn TL'ye yükselmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın yüksek ana ortaklık net dönem karı kaydetmesinde ana etken olmuştur.



İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı birinci çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle 1.684,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.919,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Ziraat Yatırım