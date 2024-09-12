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Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:09

Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

Bugünkü köşesinde borsadaki gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, BIST 100'de beklenen rallinin bu yıl görülmediğini ifade ederek, endeksin Mayıs ayında Yapı Kredi'nin satılacağına dair haberlerin gerçekleşmemesi sonrası bankalar önderliğinde gerilemeye başladığını anımsattı. Doğaner, söz konusu gerileme sonrası yaşananları tek tek kaleme alarak endeks beklentilerinin ne yönde olduğunu yazdı.

ÖZLEM DOĞANER
Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, bugünkü yazısında BIST 100 endeksinin neden baskılandığını kaleme aldı. İşte sebepleri...

Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

BORSADA SONBAHAR

Sene içinde 13-14 bin seviyelerini göreceği beklenen BIST 100 endeksi, Mayıs ayında Yapı Kredi'nin satılacağına dair haberlerin gerçekleşmemesi sonrası ralliye ara verdi. Konuyu köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, borsadaki bu süreci değerlendirerek endeksteki baskıları ele aldı.

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Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

Geçen senenin son çeyreğinden itibaren BIST 100 endeksine yönelik beklentiler olumlu. Hatta hem A Para ekranlarında kendi yaptığım yayınlarda hem de tüm ekonomi yayınlarında ekonomistler ve aracı kurumlar yükselişlerin süreceğini beklediklerini ifade ettiler. Ama gelin görün ki endekste o istenen, o beklenen ralli bu yıl görülmedi. Bu anlamda analistler ve aracı kurumlar sınıfta kaldı.

Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

Peki endeks neden baskılanıyor?

BIST 100 endeksi Mayıs ayında Yapı Kredi'nin satılacağına dair haberlerin gerçekleşmemesi sonrası bankalar önderliğinde gerilemeye başladı. O tarihten itibaren yatırımcı ağırlıklı olarak testere piyasası gördü.

Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

5 Ağustos'ta ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik beklentiler alevlenince buna carry trade işlemleri ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı da eklenince piyasalar "Kara Pazartesi"yi yaşadı. Global borsalar aynı hafta içerisinde geri çekilmeleri telafi etse de BIST 100 endeksi aynı reaksiyonu gösteremedi. Endeks 200 günlük hareketli ortalamaları zorluyor. Özellikle geri çekilmelerde bankalar holdinglerin önde olduğunu söylemek mümkün.

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