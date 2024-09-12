Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:09
Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?
Bugünkü köşesinde borsadaki gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, BIST 100'de beklenen rallinin bu yıl görülmediğini ifade ederek, endeksin Mayıs ayında Yapı Kredi'nin satılacağına dair haberlerin gerçekleşmemesi sonrası bankalar önderliğinde gerilemeye başladığını anımsattı. Doğaner, söz konusu gerileme sonrası yaşananları tek tek kaleme alarak endeks beklentilerinin ne yönde olduğunu yazdı.