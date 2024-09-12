Borsada sonbahar! Endeks beklentileri ne yönde?

Geçen senenin son çeyreğinden itibaren BIST 100 endeksine yönelik beklentiler olumlu. Hatta hem A Para ekranlarında kendi yaptığım yayınlarda hem de tüm ekonomi yayınlarında ekonomistler ve aracı kurumlar yükselişlerin süreceğini beklediklerini ifade ettiler. Ama gelin görün ki endekste o istenen, o beklenen ralli bu yıl görülmedi. Bu anlamda analistler ve aracı kurumlar sınıfta kaldı.