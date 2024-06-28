BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

Temmuz ayına ilişkin doğal gaz tarifesi açıklandı. Tarife, BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. BOTAŞ DUYURDU! TEMMUZ AYI DOĞAL GAZ TARİFESİ SABİT TUTULDU Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, 'Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.' ifadesi kullanıldı.