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Haberler Galeri BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:21

BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

BOTAŞ, temmuz ayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre önümüzdeki ay için doğal gaz tarifesi belli oldu.

AA
BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

Temmuz ayına ilişkin doğal gaz tarifesi açıklandı. Tarife, BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

BOTAŞ DUYURDU!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), temmuz itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

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BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

TEMMUZ AYI DOĞAL GAZ TARİFESİ SABİT TUTULDU

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ açıkladı! İşte temmuz ayı doğal gaz tarifesi...

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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