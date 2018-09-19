Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...

İçerisinde 972 personel olduğu ve Yunanistan'ın Girit Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin akşam saatlerinde Mikanos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi. Yolcu gemisinin sezon sonunda Bodrum'a gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü.