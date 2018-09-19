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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...

'a demir atan dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', ilçeye 2 bin 33 ve 972 personeliyle geldi.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 15:58
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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...

Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 5'inci seferini gerçekleştirdi.

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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...

Dev yolcu gemisi, çoğunluğu Alman 2 bin 33 i, turizm cenneti 'a taşıdı.

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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...

Gemiden inen lerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih ederken, bazı turistler ise tarihi yerleri ziyaret etti.

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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...

Kalesi'ne gelen gemi yolcuları ise, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bodrum Kalesi geçtiğimiz yıl başlayan tadilat nedeniyle ziyarete kapandı.

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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...

İçerisinde 972 personel olduğu ve Yunanistan'ın Girit Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin akşam saatlerinde Mikanos Adası'na gitmek üzere 'dan ayrılacağı belirtildi. Yolcu gemisinin sezon sonunda Bodrum'a gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...
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Böyle izlediler! 3 bin bir anda akın etti...
Böyle izlediler! 3 bin turist bir anda akın etti...
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