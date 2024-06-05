Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:17
BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında bir indirim, zam söz konusu mu diye gözlerini sektör temsilcilerine çevirdi. Sektör temsilcilerinden haber geldi. Motorin fiyatları ve LPG fiyatı bugün değişti. Motorine zam gelirken, otogaza indirim geldi. Peki gelen zam ve indirimin ardından akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...