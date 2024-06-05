BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan Brent petrol 77 dolara kadar geriledi. Öncesindeki yükselişler motorin fiyatları tarafına zam olarak yansıdı. Peki yaşanan gerilemeler akaryakıt fiyatları tarafına indirim olarak yansıyacak mı? Araç sahipleri merak ediyor. Peki LPG fiyatı için gelen indirim sonrası otogaz fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı?