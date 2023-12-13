Bu tohum muadillerine fark atıyor!

"PİYASADAKİ BİR ÇOK TOHUMA GÖRE ÇOK İLERİDE BİR DURUMDA"

Yılmaz, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan çalışmalarda kaliteli tohumlar üretildiğine işaret ederek, "Özellikle bu proje kapsamında SUN 2259 - CL çeşidi köse hastalığına karşı yüksek tolerans gösterdi. Piyasadaki bir çok tohuma göre çok ileride bir durumda" diye konuştu.