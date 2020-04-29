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Buralarda evi olanlara iyi haber! talebi yağdı

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın coronavirüs konut fiyatlarını da etkiledi. Son dakika gelen bilgilere göre yazlık ve yayla evi gibi müstakil konutlara olan talep fiyat artışına yol açtı. Ülke genelinde müstakil ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 yükseldi... İşte il il fiyat detayları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 07:53
Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com koronavirüs salgının ülkemizde etkilerinin görülmeye başladığı 11 Mart tarihi öncesi ve sonrasındaki dönemlerde gayrimenkul satış ve kiralarında talep edilen fiyat değişimini inceledi.

Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

1 Ocak -11 Mart arasındaki dönem ile 11 Mart'tan günümüze kadar olan dönemin karşılaştırıldığı analize göre iki dönem arasında ülke genelinde konut satış fiyatı yüzde 11, kira fiyatı ise yüzde 6 artış gösterdi.

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Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

YAZLIK EVE İLGİ

Yapılan analizlere göre salgının etkisinin görülmeye başlanması ile birlikte yazlık ve yayla evi şeklinde ikincil konut talebi arttı. Dolayısıyla bu tipte konutların yer aldığı büyük şehirler dışındaki illerde ve bu amaçla fazla tercih edilen müstakil konutlarda daha fazla artış görüldü.

Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

Özellikle müstakil konutlara artan talep nedeniyle müstakil konutların satış ve kira fiyat artışı tüm konutların fiyat artışından daha yüksek oldu. Ülke genelinde müstakil konutların fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 artış gösterdi.

Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

İŞLEM YAPILMIYOR

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Salgının etkilerinin ülkemizde görülmeye başlanmasından sonra konut talebinin büyük şehirlerden diğer şehirlere ve özellikle yazlık bölgelere ve yayla evlerine kaydığını görüyoruz. Konut tipi bazında analiz ettiğimizde ise müstakil konutlara ilginin arttığı çok net görülüyor. Bu durum talep edilen konut satış ve kira değerlerinde artışa sebep oldu fakat henüz pazarda bunu karşılayacak işlemlerin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu fiyat artışının dengeye oturacağını düşünüyoruz" dedi.

Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

MÜSTAKİL KONUTLARIN SATIŞ BEDELLERİ

İl: Kayseri

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.872

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.545

Değişim oranı (%): 36

İl: Denizli

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 2.044

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.759

Değişim oranı (%): 35

Buralarda evi olanlara iyi haber! Corona talebi yağdı

İl: Eskişehir

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.923

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.546

Değişim oranı (%): 32

İl: Samsun

1 ocak-11 Mart m2 fiyatı (TL): 1.849

11 Mart-23 Nisan m2 fiyatı (TL): 2.444

Değişim oranı (%): 32

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