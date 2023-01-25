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Haberler Galeri Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek
Giriş Tarihi: 25.01.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 17:42

Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

Bursa Toki kura çekilişi 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle başladı. Bursa TOKİ sonuçları belli olan konut sayısı bugün itibariyle 4 bin 816'yı buldu. Bursa Toki çekilişi yarın da Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek. 28 Ocak'a kadar sürecek olan Bursa Toki kuraları ile Bursa Toki kura sonuçları isim listesi Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçeleri için belli olacak. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları nerede, saat kaçta açıklanacak? İşte Bursa Toki kura çekilişi canlı yayın izleme detayları ve Bursa Toki sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

Bursa Toki kura çekilişi 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle başladı. Bursa TOKİ sonuçları belli olan konut sayısı bugün itibariyle 4 bin 816'yı buldu. Bursa Toki çekilişi yarın da Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek. 28 Ocak'a kadar sürecek olan Bursa Toki kuraları ile Bursa Toki kura sonuçları isim listesi Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçeleri için belli olacak. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları nerede, saat kaçta açıklanacak? İşte Bursa Toki kura çekilişi canlı yayın izleme detayları ve Bursa Toki sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN SON 3 GÜN

Bursa Toki kura çekilişi hız kesmeden devam ediyor. Bursa Toki kura çekimi bugün Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde gerçekleştirildi. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yapılacak TOKİ konutlarının kuraları bölüm bölüm çekiliyor. Bursa Toki kura çekilişi yarın da Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa TOKİ kura çekimi için son 3 gün kaldı.

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Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bursa TOKİ kura sonuçları 23-24-25 Ocak'ta çekilen Karacabey, Nilüfer ve Orhangazi ilçeleri için belli oldu. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Bursa'da inşa edilecek 23-25 Ocak tarihleri arasında çekilen 4 bin 816 konutun hak sahipleri belli oldu. Geriye 3 bin 834 konutun kura çekimi kaldı. Yarın Kestel Seymen Mahallesi için 750 konutun, İnegöl Karalar Mahallesi için 480 konutun ve Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi için de 360 konutun hak sahipleri çekilen kuralar sonucu belli olacak.

Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

BURSA TOKİ KURALARI 28 OCAK TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan "Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi" çerçevesinde Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut hak sahiplerini bulacak. Bursa'daki 8 bin 650 sosyal konut için 'Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası' çekilişleri 28 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

26 OCAK BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

Bursa TOKİ kura çekimi yarın Kestel (750 konut), İnegöl (480 konut) ve Gürsu (360 konut) ilçeleri için yapılacak. 26 Ocak TOKİ Bursa kura çekilişi saat 10.00'da Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda yapılacak. Eş zamanlı olarakta toki.tv adresinde ve TOKİ'nin Youtube hesabında yayınlanacak.

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 1

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 3

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