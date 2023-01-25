Giriş Tarihi: 25.01.2023 17:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 17:42

Bursa TOKİ kura sonuçları belli oldu: Bursa Toki kura çekilişi yarın Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek

Bursa Toki kura çekilişi 23 Ocak 2023 tarihi itibariyle başladı. Bursa TOKİ sonuçları belli olan konut sayısı bugün itibariyle 4 bin 816'yı buldu. Bursa Toki çekilişi yarın da Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri için devam edecek. 28 Ocak'a kadar sürecek olan Bursa Toki kuraları ile Bursa Toki kura sonuçları isim listesi Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçeleri için belli olacak. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları nerede, saat kaçta açıklanacak? İşte Bursa Toki kura çekilişi canlı yayın izleme detayları ve Bursa Toki sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...