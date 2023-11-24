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Haberler Galeri Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL'den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 08:04

Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL'den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı. Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

ZÜBEYDE YALÇIN
Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL’den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi

Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışanlar da dahil tüm emeklilerin yararlandırılması gündeme geldi.

Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL’den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi

5 bin liralık ikramiyeden 1.6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

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Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL’den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi

Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL’den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu.

Çalışan emeklilere ikramiye! 5 bin TL’den yararlanamamışlardı: Başkan Erdoğan talimat verdi

Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

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