Giriş Tarihi: 31.03.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
07:47
Çalışan EYT'liler için son dakika: Asgari ücret artacak
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuzda yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.