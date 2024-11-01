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Haberler Galeri Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak
Giriş Tarihi: 01.11.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:00

Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi şartlarına dikkat çekerek "Yolumuz, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar – Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin'den geçerek Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre oluyor. 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli, toplam uzunlukları 215 metre olan 4 köprü, 3 kavşak ve 3 kilometrelik bağlantı yolumuz ile projemizin uzunluğu 39,5 kilometreye ulaşıyor. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız." dedi.

MUSTAFA BAYRAK
Özgür ÖZDEMİR
Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli Işık Görme Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Tünelin temel atma törenini geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, "36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkiinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor." dedi.

Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

"PROJEMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU 39,5 KİLOMETREYE ULAŞIYOR"

Bakan Uraloğlu, projeyi yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiklerini belirterek, "Projemiz kapsamında, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor. Ayrıca, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı'ndan ayrılıp Tunca Beldesi'ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolumuz da yer alıyor. Böylece aslında projemizin toplam uzunluğu 39,5 kilometreye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

"DAĞLARI TÜNELLERLE DELEREK MEDENİYETİMİZİN SINIRLARINI GENİŞLETTİK"

Doğu Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi şartlarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Bu yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topografik yapısı nedeniyle muhtelif kesimlerinde kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski bulunuyor. Ancak bu engeller karşısında asla pes etmedik. Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada, 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz. Ardeşen Ayrımı'ndan Ayder Yaylası'na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin Tüneliyle geçiyoruz. Bu tünelimizin hemen devamında da yine Çamlıhemşin'in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli'ni de hayata geçireceğiz." dedi.

Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

"KARBON EMİSYONUNU 5 BİN 600 TON AZALTARAK RİZE'NİN EŞSİZ DOĞASINI KORUYACAĞIZ"

Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu'nun Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmi hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını anlatan Uraloğlu, "Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin 600 ton azaltarak Rize'nin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

"TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRARAK BÖLGENİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak proje ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de artıracaklarını söyleyerek, "Başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, bu yolumuz sayesinde önemli ölçüde azalacak, turistlere ve Rizeli hemşerilerimize daha rahat bir seyahat imkânı sağlayacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkânı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkân tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da artıracaktır." dedi.

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