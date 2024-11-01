Çamlıhemşin Tüneli’nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak

"KARBON EMİSYONUNU 5 BİN 600 TON AZALTARAK RİZE'NİN EŞSİZ DOĞASINI KORUYACAĞIZ"

Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu'nun Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmi hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını anlatan Uraloğlu, "Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin 600 ton azaltarak Rize'nin eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.