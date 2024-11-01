Giriş Tarihi: 01.11.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
14:00
Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seyahat süresi 20 dakika kısalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi şartlarına dikkat çekerek "Yolumuz, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar – Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin'den geçerek Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre oluyor. 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli, toplam uzunlukları 215 metre olan 4 köprü, 3 kavşak ve 3 kilometrelik bağlantı yolumuz ile projemizin uzunluğu 39,5 kilometreye ulaşıyor. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız." dedi.