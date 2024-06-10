Cari açık düşecek! Bakan Şimşek açıkladı: OVP hedefinin de altında gerçekleşecek

"OVP'NİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK"

Şimşek, geçen yılın ilk 4 ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."