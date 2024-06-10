Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
15:06
Cari açık düşecek! Bakan Şimşek açıkladı: OVP hedefinin de altında gerçekleşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini vurgulayarak, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini belirtti. Bakan Şimşek, "Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.