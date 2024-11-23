Giriş Tarihi: 23.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024
12:34
Çiftçi ve esnafa verilen destek artıyor! Faizin yüzde 70'i Bakanlık tarafından karşılandı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi ve esnafa yönelik desteğini artırarak sürdürüyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Halkbank aracılığıyla söz konusu dönemde 197 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 96 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi sağlandı.