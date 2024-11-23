Çiftçi ve esnafa verilen destek artıyor! Faizin yüzde 70’i Bakanlık tarafından karşılandı...

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA YAKLAŞIK 925 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bakanlık, girişimcilik ekosistemini de desteklemeye devam ediyor. Yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.

Girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji odaklı girişimcilerin desteklenmesi için Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu faaliyete geçirildi.