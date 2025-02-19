Çiftçileri sevindirecek haber! Destek tutarı açıklandı...

DAP, 15 İLE 423,3 MİLYON TL DESTEK VERECEK
Erzurum'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas olmak üzere 15 kente hizmet veriyor.
Geçen yıl hayvan içme suyu hattı, tarımsal makine, süt sağım makinesi ve sera kurulumu gibi birçok alanda hazırlanan 81 projeye 376 milyon 26 bin 297 lira destek sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi, bu sürede tarımda sulama için de önemli çalışmalar yaptı.