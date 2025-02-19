Çiftçileri sevindirecek haber! Destek tutarı açıklandı...

"HEDEFİMİZ, İNSANLARIN MEMNUN OLDUKLARI İÇİN BÖLGEDE YAŞAMASINI SAĞLAMAK"

2024-2028 eylem planında çalışmaların büyük kısmının yine tarımsal sulamaya yönelik olacağını dile getiren Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Eğer çiftçiler bu şekilde desteklenmezse zaten hali hazırda tarımla uğraşanların yaş ortalaması 58 iken, bu sayıyı gençleştiremeyiz. Gençlerin bu alana girmediğini görüyoruz. Biz çalışmalarımızı, gençlerin tarıma yönelmesini sağlamaya yönlendirdik. Bunun için tarımsal mekanizasyona çok önem veriyoruz. Çiftçilik ağır bir iş. Ekip biçmeden paketlemeye kadar, çiftçinin tek başına alamayacağı makineleri vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin belki de en büyük makine parkı bizim de desteğimizle Erzurum Büyükşehir Belediyesinde kuruldu. Hedefimiz, insanların mecbur oldukları için değil memnun oldukları için bu bölgede yaşamasını sağlamaktır."