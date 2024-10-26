Çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak adım! Bakan İbrahim Yumaklı tarihi açıkladı

Yapılan manipülasyonlara, "çamur at izi kalsınlara" aldırmadan Türkiye için mücadele edeceklerini, partiyi yıpratmak adına söylenenleri umursamadıklarını ifade eden Yumaklı, "Tarım, orman ve su alanlarında yaptıklarımız AK Parti'nin vizyon ve hizmet siyasetinin önemli kanıtlarından biridir. Bakanlık olarak her zaman, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." dedi.

Ağrı ve ilçelerine yapılan yatırımlara ilişkin bilgileri paylaşan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ağrı'ya son 22 yılda yaptığımız yatırım ve destekleme tutarının bugünkü değeri toplam 26 milyar lira. Ağrı için 2024 yılında DSİ yatırım programında 10 milyar liralık 72 su ve sulama işlerimiz bulunuyor. 500 milyon lira maliyetli Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Batı Derivasyon Tüneli tamamlama işinin ihalesini 2025 yılı ilk yarısında gerçekleştireceğiz. Tünel ile Yazıcı Barajı'na yıllık 69,3 milyon metreküplük ilave su takviyesi sağlayacağız. Yine 1 milyar lira maliyetli Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Yukarı Havza Islahı işinin ihalesini 2025 yılının nisan ayında gerçekleştireceğiz. Bu projeyle Ağrı ve 37 köyü taşkınlardan koruyacağız. Yine 51 milyon lira maliyetli Eleşkirt Sulama Onarımı işini 2025 yılı sulama sezonundan önce tamamlayacağız. Çiftçilerimize suyun iletiminde kolaylık sağlayacak yedek kanalların ihalesini de 2025 yılı haziran ayında gerçekleştireceğiz. Eleşkirt'teki çeşitli ihale ve projeleri tamamlamış olacağız."

AK Parti'nin gücünü milletin sağduyusundan, ferasetinden ve irfanından almaya devam eden parti olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin hizmet siyaseti, bu gerçeğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Türkiye bizim aşkımızdır, AK Parti olarak biz bu aşkın tarihini yazmaya devam edecek, gelecek nesillere inşallah daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'yi miras bırakacağız. AK Parti olarak bulunduğumuz koşulların ve sorumlukların farkındayız. Geldiğimiz nokta itibarıyla terör belasından ülkemizin kurtarılması konusunda çok büyük yol katettiğimiz malum. Terörle uğraşmaktan kurtulmuş bir ülke olmamız, Türkiye Yüzyılı'nın da önemli sinyallerinden biri olacaktır."

Kongreye, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, İlçe Başkanı Çetin Taşdemir ve partililer katıldı.