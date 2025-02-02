Çin, ABD’yi DTÖ’ye şikayet edecek

ÇİN, GÜMRÜK VERGİLERİNDEKİ ARTIŞ NEDENİYLE ABD'Yİ DTÖ'YE ŞİKAYET EDECEK

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin gümrük vergilerini tek taraflı artırmasının DTÖ kurallarını ihlal ettiği vurgulandı.

Kararın, Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere zarar vereceğine işaret edilen açıklamada, Çin'in bu konuda DTÖ'ye şikayette bulunacağı ve meşru hakları ile çıkarlarını korumak için gereken tedbirleri alacağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Pekin yönetiminin ABD'nin fentanili bahane ederek Çin'e ek gümrük vergisi getirmesine karşı çıktığı ve bu kararı kınadığı belirtildi.

Çin'in gümrük tarifeleri konusundaki tutumunun net olduğu, tarife ve ticaret savaşlarını kazananın olmayacağı vurgulanan açıklamada, "ABD'nin tek taraflı tarife artışı DTÖ kurallarını ihlal etmektedir. Bu adım, ABD'nin kendi içindeki problemleri çözmeyeceği gibi iki taraf ve dünyaya da fayda sağlamayacaktır." ifadelerine yer verildi.