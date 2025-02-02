Çin, ABD’yi DTÖ’ye şikayet edecek

"FENTANİL, ABD'NİN SORUNUDUR"
Açıklamada Çin'in dünyada uyuşturucu ile mücadele konusunda hem politika hem de uygulama bakımından en sıkı ülkelerden biri olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Fentanil, ABD'nin sorunudur. Çin, insanlık ve hüsnüniyet adına ABD'nin bu konudaki mücadelesine destek vermiştir. ABD'nin talebiyle, 2019'da fentanil bağlantılı maddeler ayrı bir kategoride tasnif edilmiştir. Çin, dünyada bunu yapan ilk ülkedir. ABD, başka ülkeleri gelişigüzel tarifelerle tehdit etmek yerine kendi fentanil sorununu objektif ve rasyonel açıdan görmelidir. İlave tarifeler yapıcı değildir ve iki tarafın uyuşturucu ile mücadelede gelecek işbirliğini olumsuz etkileyecektir."
Açıklamada, Washington yönetimine yanlışından dönme, uyuşturucuyla mücadele işbirliğindeki yakalanan dinamiği sürdürme ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimi teşvik etme çağrısı yapıldı.
Çin'in yanıtı, ABD Başkanı Trump'ın ülkenin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.
Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer akıl dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.