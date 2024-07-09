BYD, Manisa’ya fabrika kuracak! Karar kentte sevinçle karşılandı

"ÇOK SEVİNDİK, YETKİLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, "Oda olarak, sektör olarak çok memnun kaldık. Gerçekten Manisa'ya büyük katılım sağlayacaktır. Üyelerimize, yan sanayicilerimize, imalatçılarımıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Fabrikanın Manisa'ya gelmesi, Manisa için sevindirici. Çok sevindik, yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"BU FİRMALARA BURADAN İŞ YAPARSAK, SANAYİ ESNAFIMIZ DA KAZANIR, MANİSA DA KAZANIR"

Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak da "Böyle bir firmanın gelmesi, Manisa esnafına da olumlu anlamda katlı sağlar. Manisa'nın işsizlik sorunun da çözüleceği tahmin ediyoruz. Bu şekilde Manisa'mız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu firmalara buradan iş yaparsak, sanayi esnafımız da kazanır, Manisa da kazanır. Manisa için büyük fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE KURULUR VE MANİSA'MIZA İSTİHDAM SAĞLAR"

Manisa Tamirciler Odası Başkanı Ahmet Ülke ise duyduklarında çok duygulandıklarını belirtip, "Zaten Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'de üçüncü veya dördüncü sırada gelir. Şu an Çin'den yatırım gelince daha güzel yerlere geleceğiz, Manisa daha da büyüyecek. Bunun için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İnşallah bir an önce kurulur ve Manisa'mıza istihdam sağlar. Güzel olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'PİYASANIN CANLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Pide salonu işletmecisi Eser Köse de "Çinli firmanın Manisa'ya gelmesi hem Manisa hem de ülkemiz açısından çok faydalı. İstihdam açısından piyasanın canlanacağını düşünüyorum. Çok mutluyum" dedi.