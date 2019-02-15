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gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 15.02.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 15:01
Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Moskova'da tanıştığı Aydın Sarı (48) ile evlenerek Bingöl'e yerleşen Ying Sarı (47), devletin verdiği 50 bin liralık hibe desteğiyle enerjisi panelleri üretmeye başladı.

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi.

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Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Düğünden sonra Bingöl'e yerleşen Ying, çalışmak için çeşitli girişimlerde bulundu, kendisine uygun iş bulamadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi.

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Ying Sarı, 1 yıl önce KOSGEB öncülüğünce açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak belge aldı.

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Eşiyle KOSGEB'e başvuran Ying Sarı, enerjisi panelleri üretmek amacıyla 50 bin lira hibe desteği aldı ve kendi işini kurdu.

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

gelin Ying Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kendini Bingöllü hissettiğini ve Bingöl'ü çok sevdiğini söyledi.

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, "Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık." dedi.

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