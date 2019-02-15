Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu

Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, "Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık." dedi.