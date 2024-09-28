Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kararlılık açıklaması: Adım adım 2026’yı hedefliyoruz! Tek haneli enflasyon, tek haneli faiz...

"EN TEMEL AMAÇ ENFLASYONLA MÜCADELE"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomi programının en temel amacının enflasyonla mücadele olduğunu, orada da ciddi bir düşüş trendine girildiğini, sadece son 3 ayda enflasyonda 23,5 puanlık bir düşüş söz konusu olduğunu kaydetti. Henüz arzu edilen yerde olunmadığını belirten Yılmaz, artık yönün aşağıya doğru olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, maliye politikalarında disiplini hiçbir şekilde elden bırakmadıklarını, bir taraftan tasarruf, bir taraftan verimlilik, bir taraftan da gelirleri artırıcı tedbirlerle maliye politikalarında güçlü bir duruş sergilediklerini söyledi.

Kamudaki tasarrufu ciddiyetle takip ettiklerini anlatan Yılmaz, verimliliğin de önemli olduğunu, bu konuda da ciddi tedbirler aldıklarını vurguladı.