Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kararlılık açıklaması: Adım adım 2026’yı hedefliyoruz! Tek haneli enflasyon, tek haneli faiz...

"15 BİN DOLAR KİŞİ BAŞINA GELİRİ AŞACAĞIZ"
Sanayide küresel ölçekte yeniden yerleşim düzeni oluştuğunun altını çizen Yılmaz, Türkiye'nin bundan faydalanabileceğini, 3 kıtanın ortasında lojistik avantajları olan, genç, girişimci ve çalışkan bir nüfuslu ülke olduklarını ifade etti.
Dünyanın birçok bölgesinde savaş, çatışma, huzursuzluklar varken Türkiye'nin, huzurunu ve siyasi istikrarını koruyan bir ülke olduğuna dikkati çeken YIlmaz, "Bu yatırımcılar açısından avantaj. Bölgede yaşanan savaş ve siyasi gelişmelere bakıldığında Türkiye 'huzur adası' gibi." diye konuştu.
Yılmaz, Türkiye'nin son 20 yılda 268 milyar dolar doğrudan yatırım aldığını, önümüzdeki dönemde de bunun hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Son yıllarda Türkiye'nin küresel yatırımların yüzde 1'ini alır hale geldiğini, hedeflerinin ise bunu yüzde 1,5'a çıkarmak olduğunu belirten Yılmaz, "Dünyada da bu anlamda olumlu bir hava görüyoruz. Özellikle bu faizlerin düşmesi, dünya merkez bankaları, FED'in kararı, Avrupa Merkez Bankasının girdiği eğilim, küresel likiditenin de arttığı bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ihracat oranlarının nispi olarak artmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz, 2025 yılında Türkiye'nin daha olumlu bir ortama gittiğini vurguladı.
Önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımlarda ciddi bir artış yaşanacağını dile getiren Yılmaz, "Bu yılın ilk 6-7 ayında 6 milyar doları bulduk. Yıl sonunda 10 milyar doları rahatlıkla aşarız ama ondan sonraki süreçlerde daha da artırmak istiyoruz. Yeni bir strateji yayınladık. Doğrudan yatırımlar stratejisi. Bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Burada bir taraftan yüzde 1'den 1,5'a çıkaralım diyoruz. Diğer taraftan da gelen yatırımların niteliğini de artıralım diyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin bir lig atlaması konusunda iddiaları olduğunu, son 20 yılda ülkenin alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna terfi ettiğini söyleyen Yılmaz, "Bu sene 1,3 trilyon dolarlık bir ekonomimiz olacak. 15 bin dolar kişi başına geliri de aşacağız bu sene." diye konuştu.
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinin bölge barışı açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, komşu ülkeler olarak bir araya gelindiğinde konuşarak ortak bir menfaatte buluşacaklarını kaydetti.