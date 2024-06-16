Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
12:35
Kahramanmaraş'tan sevindiren haber! AFAD Başkanı tarih verdi: 60 bin konut teslim ediliyor!
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, kalıcı konutların tamamı bitene kadar çalışmalarının gece gündüz devam edececeğini vurgulayarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutlara 20 bin hak sahibinin yerleştiğini, yaklaşık 60 bin hak sahibinin de Kurban Bayramı sonrasında kalıcı konutlara yerleştirilmeye başlanacağını söyledi.