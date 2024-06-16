Kahramanmaraş’tan sevindiren haber! AFAD Başkanı tarih verdi: 60 bin konut teslim ediliyor!

'KALICI KONUTLAR BİTENE KADAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM'

Türk milletinin 6 Şubat depremlerinde büyük bir özveriyle, kaynaşmayla ve işbirliğiyle dünyaya örnek olduğunu dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Biz de vatandaşımıza mahcup olmamak adına her zaman için onlarla beraber hareket ediyoruz ve onların yanındayız. Kalıcı konutların tamamı bitene kadar inşallah çalışmalarımız gece gündüz devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bütün bakanlıklarla uyumlu bir koordinasyon içerisindeyiz. TOKİ'miz, Emlak Konutumuz ve onlarla beraber çalışan bütün mühendisler, teknik elemanlar, işçilerimizle beraber gece gündüz bakın şu arkada görmüş olduğunuz alan Maraş'ın kalbinin attığı yer, burada müthiş bir dönüşüm var. İnşallah hem doğrudan hak sahiplerinin konutlarının inşaatları sağlam zeminde sağlam tespit edilen yerlerde ve sağlam inşaat modelleriyle tünel kalıp ve perde beton teknikleriyle çok daha büyük depremlere dayanıklı bir şekilde devam ediyor. Hem de rezerv alan olarak ilan edilen bu alanlarda da yine Bakanlığımızın öncülüğünde şehrin iş yerleri ve diğer donatıları ayağa kalkmaya, ayağa kaldırılmaya çalışılıyor."