Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
13:22
Dezenflasyon süreci başladı! Kritik toplantı sona erdi: Dış kaynak girişi güçlendi, Türk lirasına ilgi arttı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş sürecinin tamamlandığı ve haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başladığı vurgulanarak dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artmasının, finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağladığı bildirildi.