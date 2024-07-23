Dezenflasyon süreci başladı! Kritik toplantı sona erdi: Dış kaynak girişi güçlendi, Türk lirasına ilgi arttı

"OLUMLU SONUÇLAR ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ekonominin yol haritası olan 12. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen eylemlerin etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uygulandığı ve olumlu sonuçların alınmaya devam edildiği belirtildi.