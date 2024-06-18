Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
06:37
Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı
Başta basın sektörü olmak üzere dijital alanda içerik üretimi yapan tüm kesimlerin dört gözle beklediği Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclisteki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.