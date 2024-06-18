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Haberler Galeri Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı
Giriş Tarihi: 18.06.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 06:37

Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı

Başta basın sektörü olmak üzere dijital alanda içerik üretimi yapan tüm kesimlerin dört gözle beklediği Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclisteki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de reklam gelirleri dijitale kayarken, reklam pastasının büyük kısmını içerik üretmeyen ancak habercilerin ürettikleri içerikleri izinsiz ve bedelsiz şekilde sayfalarında paylaşan platformlar kazanıyor. Bu sebeple TBMM'de hazırlıkları süren Dijital Telif Yasası basın sektörü ve içerik üreticileri için büyük önem taşıyor.

Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı

"EMEK HIRSIZLIĞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, INBUSINESS'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda hem Dijital Telif Yasası hem de son olarak Milli Güvelik Kurulu (MGK) bildirisine de giren yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayan, Dijital Telif Yasası çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

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Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu basın-yayın kurumlarının ürettiği haberin farklı mecralarda kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla Dijital Telif Yasası çalışmalarını başlattı. Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor.

Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı

Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Diğer bir ifadeyle, dijital içeriklerin hak sahiplerinin izni alınmaksızın telifsiz şekilde kullanılmasının önüne geçmek ve içerik sahiplerinin emeğinin hakkını vermek amacıyla bu yasa çalışmasına ihtiyaç duyuldu. Geçtiğimiz haftalarda gerek Bakanlığımız gerekse Rekabet Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı konu ile ilgili Meclis'te sunumlar yaptılar.

Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! İçerik üretimine koruma kalkanı

Her şeyden önce emekle üretilen içerikler korunmuş olacak. Meclis'teki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandığında ilgili olduğu ölçüde kamuoyu ile de paylaşılacaktır."

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