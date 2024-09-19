Doğalgazda tedarik yelpazesi genişliyor! Bakan Bayraktar: Farklı kaynakların karışmasıyla bir Türk harmanı oluşturuyoruz...

80 MİLYAR METREKÜPLÜK KAPASİTE

Türkiye'nin mevcut altyapısıyla ihtiyacının üzerindeki gazı alabilecek hale geldiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim, uluslararası boru hattı projeleri ve LNG altyapısıyla Türkiye'nin giriş kapasitesinin yaklaşık 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Avrupa'nın 4. en büyük doğal gaz piyasası olduğu düşünüldüğünde kalan miktarı Avrupa'ya ihraç edebileceğini vurgulayarak "Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazların karışması suretiyle bir Türk Harmanı oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere özellikle Güney Doğu Avrupa'daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah daha büyük miktarlarda da Türkiye olarak BOTAŞ olarak yapacağız" dedi.

Kim hangi uygun şartlarda, daha rekabetçi, daha ucuz ve daha esnek kontrat şartları önerirse bunları değerlendirerek bir gaz portföyü oluşturduklarını anlatan Bayraktar, "Yeni olabilecek bu tarz anlaşmalar da elbette olabilir. Ülkemize en ucuz kaynaktan, en rekabetçi şartlarda gazı tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.