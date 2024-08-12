Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

FON NASIL SEÇİLİYOR

Sisteme giren katılımcı kendi seçeneklerini yapabildiği gibi bağlı olduğu şirkete de bu yetkiyi verebiliyor. Burada finansal okuryazarlık konusunda endişesi olanlar için şirketlerin profesyonel seçimlerine güvenmek en mantıklısı oluyor. Katılımcı açısından isteğine göre faizli ya da faizsiz seçenekleri bulunuyor.

Genel olarak sistemdeki fon türleri hisse senedi fonu, borçlanma araçları fonu, katılım fonu, karma fon, para piyasası fonu, kıymetli madenler fonu, endeks fon, fon sepeti fonu, katkı fonu, değişken fon, standart fon ve yaşam döngüsü/hedef fon olarak sıralanıyor. Şirketler belli dönemlerde fon değişikliği yapma imkanı da sunuyorlar. BES fonları arasında herhangi bir tercihte bulunmazsanız birikimleriniz Standart Fon'da değerlendiriliyor.