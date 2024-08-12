Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:00
Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğü 1 trilyon liraya gelirken katılımcı sayısı da artmaya devam ediyor. Sistemde biriken para fonlarda ayrıca artıyor. Burada doğru tercih her zaman kazandırıyor. BES'e yapılan ödemeler bir yandan devlet katkısı ile büyürken bir yandan da çeşitli fonlarda değerlendirilerek ayrıca katlanıyor. Peki bu fonlar nasıl belirleniyor. Seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Faiz istemeyen için ayrı bir fon var mı? İşte BES'e dair tüm soruların cevabı...