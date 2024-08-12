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Haberler Galeri Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:00

Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon büyüklüğü 1 trilyon liraya gelirken katılımcı sayısı da artmaya devam ediyor. Sistemde biriken para fonlarda ayrıca artıyor. Burada doğru tercih her zaman kazandırıyor. BES'e yapılan ödemeler bir yandan devlet katkısı ile büyürken bir yandan da çeşitli fonlarda değerlendirilerek ayrıca katlanıyor. Peki bu fonlar nasıl belirleniyor. Seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Faiz istemeyen için ayrı bir fon var mı? İşte BES'e dair tüm soruların cevabı...

FARUK ERDEM
Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

BES'e yapılan ödemeler bir yandan devlet katkısı ile büyürken bir yandan da çeşitli fonlarda değerlendirilerek ayrıca katlanıyor.

Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

2024 yılının ilk 7 ayında BES'teki fonların getiri performansı da açıklandı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BES'te en yüksek getiriyi hisse fonları sağladı. Bu fonların 7 aylık artışı yüzde 51.35 oldu. 7 aylık enflasyonun yüzde 28.76 olduğu düşünüldüğünde hisse fonları enflasyonu neredeyse ikiye katlayarak üzerinde bir getiri sağlamış oldu. Hisse fonlarının performansı altın, döviz, faiz gibi diğer yatırım araçlarını da geride bırakmış oldu. Aynı dönemde faiz getirisi yüzde 34.71, altın artışı yüzde 31.98, dolar getirisi ise yüzde 13.62 oldu.

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Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

ORTALAMA DA ENFLASYONU GEÇTİ

BES yatırım fonlarının 7 aylık ortalama getirisine bakıldığında yüzde 30.06 rakamı ortaya çıkıyor. Bu getiri de 7 aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş oldu. Faizli fonların getirisi yeni aynı dönemde yüzde 31.42 olarak gerçekleşti. Faizsiz fonların 7 aylık getirisi ise yüzde 26.15 olarak gerçekleşti.

Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

BU HAFTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Emeklilik fonlarının son hafta performansına bakıldığında ise BES fonlarının yüzde 2.02 oranında değer kaybettiği görülüyor. Aynı dönemde Emeklilik fonları kategorilerinde 102 adetinde artış gözlenirken 280 adetinde ise düşüş yaşandı.

Doğru tercih kazancı artırıyor! BES birikimi kazandırıyor: İşte tüm detaylar...

FON NASIL SEÇİLİYOR

Sisteme giren katılımcı kendi seçeneklerini yapabildiği gibi bağlı olduğu şirkete de bu yetkiyi verebiliyor. Burada finansal okuryazarlık konusunda endişesi olanlar için şirketlerin profesyonel seçimlerine güvenmek en mantıklısı oluyor. Katılımcı açısından isteğine göre faizli ya da faizsiz seçenekleri bulunuyor.

Genel olarak sistemdeki fon türleri hisse senedi fonu, borçlanma araçları fonu, katılım fonu, karma fon, para piyasası fonu, kıymetli madenler fonu, endeks fon, fon sepeti fonu, katkı fonu, değişken fon, standart fon ve yaşam döngüsü/hedef fon olarak sıralanıyor. Şirketler belli dönemlerde fon değişikliği yapma imkanı da sunuyorlar. BES fonları arasında herhangi bir tercihte bulunmazsanız birikimleriniz Standart Fon'da değerlendiriliyor.

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