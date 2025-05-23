Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:20
Doğrudan iletişim mekanizması kuruldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüştü. İki ülke arasında taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, doğrudan iletişimi sağlayacak birer temsilci görevlendirdiklerini vurgulayarak "İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız." dedi.