Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
15:54
DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?
TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyesi zammı ve doğum yardımına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1., 2. ve 3. çocuk için verilen doğum yardımı miktarları güncellenecek ve yeni tutarlar yürürlüğe girecek. Doğum yardımı başvurusu, bebeğin canlı doğumunun ardından nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kayıt işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştiriliyor. Peki, 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?