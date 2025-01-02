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Haberler Galeri DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 15:54

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi kapsamında, emekli bayram ikramiyesi zammı ve doğum yardımına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1., 2. ve 3. çocuk için verilen doğum yardımı miktarları güncellenecek ve yeni tutarlar yürürlüğe girecek. Doğum yardımı başvurusu, bebeğin canlı doğumunun ardından nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden kayıt işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştiriliyor. Peki, 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesinin ardından doğum yardımı ödemeleri gündeme geldi. Yapılan düzenlemeye göre, doğum yardımı yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak. Bu tarihten önce doğan çocuklar kapsam dışında kalacak. Peki, doğum yardımı miktarı ne kadar? İşte, ayrtıntılar...

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

DOĞUM VE ÇOCUK YARIMI ZAMLANACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum yardımıyla ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, mevcut doğum yardımı sisteminde değişikliğe gidileceğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte doğum yardımının artırılması, ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve doğum oranlarının teşvik edilmesi hedefleniyor. Önerilen düzenleme kapsamında çocuk sayısına bağlı olarak artan destek mekanizması devreye alınacak.

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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

2025 DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren doğum yardımı kapsamında, ilk kez anne olanlara tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacaktır. İkinci çocuğunu dünyaya getiren annelere ise her ay düzenli olarak 1.500 lira destek sağlanacaktır. Bu sistemle birlikte, 1 Ocak 2025 sonrası üç çocuk sahibi olan anneler her ay 6.500 lira, dört çocuk sahibi anneler ise aylık 11.500 lira ödeme alacaktır

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlgili destek programı kapsamında, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için ailelere maddi yardım sağlanacaktır. Bu yardım, herhangi bir koşul aranmaksızın tüm ailelere verilecektir. Destek ödemeleri, çocukların 5 yaşına kadar devam edecek olup, ailelerin ekonomik durumu ya da başka bir kriter dikkate alınmaksızın sağlanacaktır.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI SON DURUM BİLGİSİ 2025: 1, 2 ve 3. çocuk doğum yardımı ne kadar kaç TL oldu?

DOĞUM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.