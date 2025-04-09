Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:37
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Bakan Göktaş, Aile Yılı'na atıf yaparak, doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını ifade etti. Bakan Göktaş yeni müjdelerin de geleceğini kaydetti.