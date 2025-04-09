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Haberler Galeri Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:37

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Bakan Göktaş, Aile Yılı'na atıf yaparak, doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını ifade etti. Bakan Göktaş yeni müjdelerin de geleceğini kaydetti.

AA
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme sürecinin hemen ardından annelerin hesabına destek ödemelerini yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor

Göktaş, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AA ve TRT muhabirlerinin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

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Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getirdi.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor

Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatacak! Bakan Göktaş duyurdu: Yeni müjdeler geliyor

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler." dedi.