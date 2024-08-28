Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

BURS VAADİYLE KANDIRDILAR



Bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü. Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi.



