Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
06:59
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı
Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteli öğrenciler oldu. Burs vaadiyle SMS ve sosyal medyadan tuzak kurup hesap açtırılıyor. Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına bir elektronik ödeme kuruluşunda hesap açıyor. Bu hesaplardan da yasadışı kumar paraları transfer ediliyor.