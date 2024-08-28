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Haberler Galeri Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:59

Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteli öğrenciler oldu. Burs vaadiyle SMS ve sosyal medyadan tuzak kurup hesap açtırılıyor. Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına bir elektronik ödeme kuruluşunda hesap açıyor. Bu hesaplardan da yasadışı kumar paraları transfer ediliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

Üniversitelerin 9 Eylül'de açılacak olması ile öğrenciler bir yandan okul telaşına düşerken, bir yandan da bu telaşı fırsat bilen dolandırıcıların radarına girdi.

Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

Çeşitli yöntemlerle öğrencilere ulaşan dolandırıcıların, "Sana burs bağlayacağız" vaadiyle öğrencilere önce elektronik para kuruluşu Papara'dan hesap açtırdıkları, daha sonra bu hesabın şifrelerini alıp istedikleri gibi para trafiğini yönettikleri öğrenildi.

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Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

Sahtekarlar bu hesaplardan yasadışı kumar başta olmak üzere kara para trafiğini yönetirken, Papara yetkilileri ise tespit ettikleri bu tür hesapları anında kapatıyorlar.

Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

Dolandırıcılar hedeflerine bu kez kazandıkları üniversitelerde maddi olarak daha rahat bir eğitim-öğretim hayatı sürmek isteyen öğrencileri aldı.

Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler! Emniyet harekete geçti: Öğrencilere SMS’le burs tuzağı

BURS VAADİYLE KANDIRDILAR

Bazı öğrenciler kendilerine SMS yolu ile ulaşan, bazıları ise sosyal medya uygulamalarında karşılarına çıkan burs vaatlerine kanarken, bazıları da arama motorlarında yaptıkları aramalarda Google'a reklam parası verdikleri için en üst sıralarda listelenen dolandırıcıların ağına düştü. Bazı bilinen vakıfların adını da taklit eden dolandırıcıların kullandığı 8 internet sitesi tespit edildi.

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