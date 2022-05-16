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Haberler Galeri Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 11:24

Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?

Son dönemde piyasalardaki hareketlilikle beraber döviz kuru canlı takip ekranı dolar ve euro fiyatı yakından takip ediliyor. Döviz kuru bu sabah saatlerinde 20 Aralık'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. 15,50'nin üzerine taşırken euro/TL ise yeni haftanın ilk gününde 16,20'nin üzerini test ettikten sonra 16,18'lerde dengelendi. Peki, 16 Mayıs 2022 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel ve anlık döviz dolar kuru verileri...

Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?

Canlı, güncel ve anlık döviz kuru verileri yakından takip ediliyor. Uzun süredir durgunluğunu koruyan döviz kuru bugün 20 aralıktan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. "16 Mayıs 2022 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta Aralık 2002'den bu yana böylesine ivme kazandı. Peki, Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı, anlık ve güncel takip ekranı...

Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?

DÖVİZ KURU YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 15,50 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 15,4794'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 15,4990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,1120'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 18,9440'tan satılıyor.

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Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi; ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına, ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına ve buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test ederken, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamladı. Dolar endeksi bugün 104,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi 1,04'ün hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?

Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 350 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 38 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR? 16 MAYIS 2022

ALIŞ: 15,5334

SATIŞ: 15,5396

EURO NE KADAR? 16 MAYIS 2022

ALIŞ: 16,1983

SATIŞ: 16,2207

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