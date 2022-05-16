Giriş Tarihi: 16.05.2022 11:24
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
11:24
Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel döviz kuru grafiği: 16 Mayıs 2022 Pazartesi Bugün 1 dolar euro ne kadar, kaç TL?
Son dönemde piyasalardaki hareketlilikle beraber döviz kuru canlı takip ekranı dolar ve euro fiyatı yakından takip ediliyor. Döviz kuru bu sabah saatlerinde 20 Aralık'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. 15,50'nin üzerine taşırken euro/TL ise yeni haftanın ilk gününde 16,20'nin üzerini test ettikten sonra 16,18'lerde dengelendi. Peki, 16 Mayıs 2022 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel ve anlık döviz dolar kuru verileri...