SON DAKİKA: Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.
Listede öne çıkan kurlar şöyle:
|DÖVİZLER
|KUR (TL)
|1 ABD Doları
|35,2233
|1 Azerbaycan Yeni Manatı
|20,6035
|1 BAE Dirhemi
|9,5361
|1 Brezilya Reali
|5,6891
|1 Çin Yuanı
|4,7985
|1 Gürcistan Larisi
|12,5687
|1 Hindistan Rupisi
|0,41228
|1 Irak Dinarı
|0,02691
|1 İngiliz Sterlini
|44,2458
|100 İran Riyali
|0,00792
|100 Japon Yeni
|22,2634
|1 Katar Riyali
|9,6080
|1 Kuveyt Dinarı
|113,6753
|1 Rus Rublesi
|0,33482
|1 Suudi Arabistan Riyali
|9,3804
|1 Ürdün Dinarı
|49,6970
|1 Euro
|36,7429
|EFEKTİFLER
|KUR (TL)
|1 ABD Doları
|35,1987
|1 Avustralya Doları
|21,8032
|1 Danimarka Kronu
|4,9149
|1 Euro
|36,7172
|1 İngiliz Sterlini
|44,2149
|1 İsveç Kronu
|3,1867
|1 İsviçre Frangı
|38,8926
|100 Japon Yeni
|22,1810
|1 Kanada Doları
|24,3503
|1 Kuveyt Dinarı
|111,9702
|1 Norveç Kronu
|3,0915
|1 Suudi Arabistan Riyali
|9,3100