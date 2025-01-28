SON DAKİKA: Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.