DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA

Dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına %11,25 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Örneğin, mevcut maaşı 5.000 TL olan bir kişi bu zam oranıyla birlikte 5.562,50 TL alacak. Ancak kesin zam oranları ve yeni maaş tutarları, Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu nedenle, maaş artışlarının tam olarak ne kadar olacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Zam oranları açıklandığında, yeni tutarların detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.