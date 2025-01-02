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Haberler Galeri DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:09

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 yılının ilk günlerinde, dul ve yetim maaşlarına yönelik beklentiler giderek artıyor. Yıl sonu açıklanan enflasyon verileri, dar gelirli aileler için sağlanan sosyal yardımların artış oranını belirlemede etkili olacak. Aralık ayında asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Hak sahipleri, Ocak ayı itibarıyla alacakları yeni maaş tutarlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu haline geldi. Memur maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte, dul ve yetim maaşlarının yanı sıra işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve diğer sosyal destek ödemelerinde de artış bekleniyor. Temmuz 2024'te dul ve yetim aylığına %24.73 oranında bir zam yapılmıştı. Peki, dul veyetim aylığı ocak 2025 ne kadar, kaç TL olacak? İşte, ayrıntılar...

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK 2025?
2025 yılında dul ve yetim maaşlarında yapılacak artış, memur maaşlarına uygulanacak zam oranına bağlı olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına %12 oranında zam yapılması öngörülüyor. Bu doğrultuda, dul ve yetim aylıklarının da aynı oran çerçevesinde artması bekleniyor. Yeni zam oranları, sosyal desteklerden yararlanan milyonlarca vatandaşın gelirine olumlu yansıyacak.

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DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA
Dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına %11,25 oranında bir zam yapılması öngörülüyor. Örneğin, mevcut maaşı 5.000 TL olan bir kişi bu zam oranıyla birlikte 5.562,50 TL alacak. Ancak kesin zam oranları ve yeni maaş tutarları, Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu nedenle, maaş artışlarının tam olarak ne kadar olacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Zam oranları açıklandığında, yeni tutarların detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

GÜNCEL DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?
Dul ve yetim aylığı alanlar 12.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığından yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranında yararlanacaklar. En düşük emekli aylığının artması ile birlikte; yüzde 25 hisseye göre aylık alanların maaşı ağustos ayından itibaren 3.125 liradan, yüzde 50 hisseye göre 6.250 liradan, yüzde 75 hisseye göre de 9.375 liradan düşük olmamıştı.

DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

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