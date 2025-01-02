Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:09
DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI: Ocak 2025 dul ve yetim aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
2025 yılının ilk günlerinde, dul ve yetim maaşlarına yönelik beklentiler giderek artıyor. Yıl sonu açıklanan enflasyon verileri, dar gelirli aileler için sağlanan sosyal yardımların artış oranını belirlemede etkili olacak. Aralık ayında asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler sosyal destek ödemelerine çevrildi. Hak sahipleri, Ocak ayı itibarıyla alacakları yeni maaş tutarlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 yılı Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?