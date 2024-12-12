Dünya Bankası, Türkiye’ye yönelik 250 milyon dolarlık bir finansmanı onayladı

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

"Tarım sektörü, 2023 depremlerinden etkilenen illerin ekonomisinin omurgasını oluşturmuştur. Afet öncesinde, bu iller toplu olarak Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 10'unu ve ekili arazisinin yüzde 17'sini oluştururken, bu illerde yaşayan nüfusun yüzde 20 si tarımda çalışmaktaydı ve bunların önemli bir kısmı kadındı. Bu işler ve gelirler, ailelerin ve toplulukların geçimlerinin sağlanmasında ve yerel ekonomilerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında temel bir öneme sahiptir. Yeni onaylanan proje, bu illerdeki üretim kapasitesini yeniden tesis etmeyi, böylelikle etkilenen nüfusun iş ve geçim kaynaklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır."

Proje faaliyetleri, 2023 depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ili ve hedeflenen bitişik illeri kapsamaktadır. Tahminler, etkilenen illerdeki tüm ekili arazilerin yüzde 25'inin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Hayvan yetiştiricileri, hayvan ölümlerinden kaynaklanan doğrudan kayıpların yanı sıra temel ihtiyaçları karşılamak için hayvanlarını acil bir şekilde satma ihtiyacı nedeniyle üretim kapasitelerinin azalması gibi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.

Depremlerin tarımda yol açtığı ekonomik aksamaların maliyetinin 5 milyar doları aştığı tahmin edilirken, tarımla ilgili altyapıdaki hasarın 1,3 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, makine ve ekipman, depolama tesisleri ve tarla içi sulama sistemleri de önemli ölçüde hasar görmüştür.

Dünya Bankası Proje Ekibi Lideri Luz Berania Diaz proje ile ilgili olarak şunları belirtti: "Ayrıca, bu illerdeki büyük alanlar kuraklık koşullarına ve çölleşmeye karşı oldukça kırılgan durumdadır ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir tehdit oluşturması beklenmektedir. İyileştirme çabaları dirençliğini arttırmaya yönelik çabalarla paralel ilerlemelidir. Bu proje sadece ekonomik iyileştirme önlemlerini kapsamamakta, aynı zamanda tarım sektörünün iklim değişikliğinin yol açtığı şoklar da dahil olmak üzere gelecekte yaşanabilecek şoklara dayanma yeteneğini de güçlendirmektedir."

Dünya Bankası, Türkiye için afet riski yönetimi ve afet sonrası iyileştirme gibi temel kalkınma önceliklerini destekleyen güvenilir bir ortaktır. 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından Dünya Bankası, hasar değerlendirmesi konusunda teknik uzmanlık birikimini ve yeniden inşa sonrası ihtiyaçlara yönelik finansmanı hızla kullanıma sunmuştur. Bugün Türkiye'nin Depremden Etkilenen Bölgelerinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesinin onaylanması, Banka'nın Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerinde altyapıyı yeniden inşa etme, geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmaya yön verme konusundaki devam eden kararlılığını güçlendirmektedir.