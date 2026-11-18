Dijital altyapı krizlerinin ekonomik maliyeti kadar sigorta şirketlerinin üstleneceği hasar da tartışılıyor. Microsoft kesintisine ilişkin sigortalı zarar tahminleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

1.4 MİLYAR DOLARLIK RİSK

CyberCube, 16 Kasım'da yayımladığı analizde küresel sigortalı hasarın büyük olasılıkla 100 milyon doların altında kalacağını açıkladı. Kuruluş, ihtiyatlı üst sınırı 350 milyon dolar olarak belirledi. Kovrr ise ilk değerlendirmesinde yaklaşık 700 milyon dolarlık sigortalı hasar öngördü. Şirketin senaryolarında kayıp 300 milyon dolardan 1.4 milyar dolara kadar çıkabiliyor. Ekonomik zarar ile sigortalı hasar arasındaki farkın temel nedeni, her teknoloji kesintisinin sigorta poliçeleri kapsamında bulunmaması.

Özellikle kötü niyetli olmayan sistem arızalarında, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının neden olduğu iş durması zararlarının karşılanması poliçe koşullarına bağlı. Bazı poliçelerde 8-12 saatlik bekleme süreleri uygulanırken yalnızca çalışanların işlerini yapamaması, doğrudan gelir kaybı oluşmadığı sürece tazminat hakkı doğurmayabiliyor.