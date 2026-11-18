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Dünyada bir haftada iki büyük dijital altyapı krizi: Siber felakette haftalık maliyet 17 milyar $
Giriş Tarihi: 18.11.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 07:42
Dünyada bir haftada iki büyük dijital altyapı krizi: Siber felakette haftalık maliyet 17 milyar $
Dünya bir haftada iki büyük dijital altyapı krizi yaşadı. Microsoft kesintisinin yaklaşık 16 milyar dolar, ABD'de hava trafiğini felç eden teknik arızanın havayolu şirketlerine faturasının 1.19 milyar dolara ulaşmış olabileceği öne sürüldü.