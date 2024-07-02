Dünyanın en değerli 10 şirketinden 9’u yatırımcısına kazandırdı

MİCROSOFT ZİRVEDE YER ALDI

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirse de haziran sonu itibarıyla Microsoft zirvede yer aldı.

Microsoft'u piyasa değeri sıralamasında Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Berkshire Hathaway ve Eli Lilly takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika 1'i Tayvan ve 1'i Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

Yılın ilk 6 ayında Nvidia, Apple ve Microsoft arasında geçen dünyanın en değerli firması olma rekabetinde haziran ayının son işlem günü itibarıyla Microsoft, Apple ve Nvidia'nın önünde yer alarak 3,321 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi oldu. Sıralamada Apple 3,229 trilyon dolar, Nvidia 3,038 trilyon dolarla Microsoft'u izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 2,258 trilyon dolarla Alphabet (Google), 2,011 trilyon dolarla Amazon, 1,788 trilyon dolarla Saudi Aramco, 1,278 trilyon dolarla Meta Platforms, 901,4 milyar dolarla TSMC, 877,88 milyar dolarla Berkshire Hathaway ve 815,2 milyar dolarla Eli Lilly şeklinde oldu.