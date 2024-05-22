Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:50
e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi
E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak için 2022 yılında çıkarılan e-Ticaret Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Danıştay 10. Dairesi, AYM'ye yaptığı başvuruda e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin iptalini istemişti. Talebi reddeden AYM kararında, Kanun'un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesine yaradığını belirtti.