e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi

Ayrıca, "Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir" maddesinin de iptali istendi.



