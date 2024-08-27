Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:17
Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını vurgulayarak "Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.