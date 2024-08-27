Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göl için acil olarak hayata geçirilen adımları ve uygulanacak yöntemleri içeren 9 maddelik eylem planının ayrıntılarını paylaştı. Bakan Kurum, "Bilim insanlarımızla ve ilgili kuruluşlarla çalıştık. Ön rapor doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Acil yapılacaklar için adımlar atmaya başladık. Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.