Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:17

Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını vurgulayarak "Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü'ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırladı.

Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göl için acil olarak hayata geçirilen adımları ve uygulanacak yöntemleri içeren 9 maddelik eylem planının ayrıntılarını paylaştı. Bakan Kurum, "Bilim insanlarımızla ve ilgili kuruluşlarla çalıştık. Ön rapor doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Acil yapılacaklar için adımlar atmaya başladık. Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

GÖLDE 4 METRELİK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu yıl kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle daha az yağış ve daha fazla güneş ışığı alan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde sucul bitki popülasyonu arttı, alg patlaması yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle göl bu yıl gözle görülür oranda çekildi. Devlet Su İşleri'nden (DSİ) alınan verilere göre Eğirdir Gölü maksimum derinliği 13,6 metre olması gerekirken 20 Ağustos itibarıyla 4 metre düşerek 9,6 metre civarında kaldı.

Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN SEFERBERLİK

Eğirdir Gölü'nün aynı zamanda "kesin korunacak hassas alan" olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Çevre Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla komisyon oluşturuldu. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi. Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak.

Eğirdir Gölü için yol haritası hazır! Bakan Kurum açıkladı: Alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırlandı

ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANDI

Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK tarafından ön fizibilite raporu hazırlandı. Ayrıca göl kıyısındaki sucul bitkilerin ve gölü besleyen dere ağzındaki rüsubat temizliğinin yapılması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın temizliği için DSİ'ye ait ekskavatörlerle çalışmalara başlandı.

SON DAKİKA