Ekonomi programına güven artıyor! Uluslararası kuruluştan flaş Türkiye yorumu: Dezenflasyon patikası "güvenilir" şekilde ilerliyor

"TCMB, YIL SONUNA DOĞRU VEYA 2025 BAŞINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR"

Selim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'ye çıkardığı Mart 2024'ten beri oldukça sıkı bir para politikasının uygulandığını belirterek, niceliksel ve kredi sıkılaştırmasıyla sıkı para politikası duruşunun korunduğunu ancak bu adımların enflasyon üzerindeki etkisinin zaman aldığını anlattı.

Para, maliye ve gelir politikalarındaki sıkı duruşun dezenflasyon patikasını desteklediğini dile getiren Selim, "Bu sıkı duruşun ne kadar süreceğini söylemek zor. TCMB, bu yıl sonuna doğru veya 2025'in başında faizde indirime başlayabilir. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 40 seviyesi olduğunda, bu hedefe ulaşılırsa TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinden düşürmesi için hareket alanı olacak. Bu yüzden, faiz indirimi kasımda da başlayabilir ama 2025 başına da kalabilir. Kasımdaki toplantıda enflasyon beklentilerinin çıpalandığını, patikanın sürdürülebilir olduğunu ve aylık enflasyon göstermesi gereken işaretleri gösterdiği görürlerse, faiz indirimine gidebilirler. Ancak yeni yıl için asgari ücret artışını da bekleyebilirler." diye konuştu.

Selim, TCMB'nin faizi yüzde 47,5 veya yüzde 45 bandına çekebileceğini düşündüklerini söyledi.

Bu yıl sonu için EBRD'nin enflasyon öngörülerinin de yüzde 40'lar seviyesinde olduğunu dile getiren Selim, "Enflasyon düşmeye devam edecek ama Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü gibi 2025 sonunda yüzde 17,5 seviyesine inip inmeyeceği aylık enflasyonun gidişatına ve beklentilerin çıpalanmasına bağlı." dedi.

Selim, son aylarda bu yöndeki mesajın güvenirliğinin pekiştirilmesi için çaba sarf edildiğini belirterek, "Bu da doğru yönde ilerliyor, bu mesaj pekişiyor. Bu açıdan, dezenflasyon patikasının güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar olması gerektiği gibi ilerledi ve ilerliyor. Önümüzdeki dönem de benzer olacaktır." ifadelerini kullandı.