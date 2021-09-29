Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Elon Musk'ın uzay savaşları yaşadığı en büyük rakibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise listede 193,6 milyar dolarlık tahmini servetiyle ikinci sırada bulunuyor. Ünlü girişimci Elon Musk, Tesla hisselerinin yükselmesi sayesinde büyük ölçüde önemli kazançlar elde etti. Forbes'a göre Tesla'nın hisseleri bu yıl yüzde 720 arttı. Uzmanlar, Musk ve Bezos'un astronomik miktarda serveti kontrol ettiğini belirtiyor. İkisinin serveti toplamda yaklaşık yarım trilyon dolara denk geliyor. Elon Musk, 200 milyar doları geçen ilk kişi değil. Hem Jeff Bezos hem de Louis Vuitton SE CEO'su Bernard Arnault da 200 milyar dolar sınırını aşmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında ünlü girişimci Elon Musk, Bloomberg'in listesinde kısa süreliğine ilk sırada yer almış ve sonra yeniden geriye düşmüştü. Diğer yandan Elon Musk ve Jeff Bezos arasında oldukça sert bir rekabet yaşanıyor. NASA, Ay'a iniş aracının geliştirilmesi için ihale düzenlemiş ve bu ihaleyi SpaceX kazanmıştı. Ancak Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin bu duruma karşı çıkmış ve NASA'yı federal mahkemeye vermişti. Bu yüzden NASA, SpaceX'le olan iş birliğini kısa süreliğine durdurmak zorunda kaldı. Diğer yandan Amazon, SpaceX'in Federal İletişim Komisyonu kurallarını çiğnediğini savunarak, yasal işlem başlattı. Bazı eleştirmenler, Elon Musk'ın Starlink ve NASA'nın Ay'a iniş aracı projesiyle, Jeff Bezos'a ticari darbe indirdiğini, yakın zamanda ikili arasındaki savaşın daha da sertleşeceğini belirtiyor.