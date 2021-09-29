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Haberler Galeri Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu
Giriş Tarihi: 29.09.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 09:52

Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Musk, 201,7 milyar dolarlık tahmini servetiyle birinci sırada yer aldı.

Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Elon Musk'ın uzay savaşları yaşadığı en büyük rakibi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise listede 193,6 milyar dolarlık tahmini servetiyle ikinci sırada bulunuyor.

Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Ünlü girişimci Elon Musk, Tesla hisselerinin yükselmesi sayesinde büyük ölçüde önemli kazançlar elde etti. Forbes'a göre Tesla'nın hisseleri bu yıl yüzde 720 arttı.

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Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Uzmanlar, Musk ve Bezos'un astronomik miktarda serveti kontrol ettiğini belirtiyor. İkisinin serveti toplamda yaklaşık yarım trilyon dolara denk geliyor.

Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Elon Musk, 200 milyar doları geçen ilk kişi değil. Hem Jeff Bezos hem de Louis Vuitton SE CEO'su Bernard Arnault da 200 milyar dolar sınırını aşmıştı.

Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı oldu

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü girişimci Elon Musk, Bloomberg'in listesinde kısa süreliğine ilk sırada yer almış ve sonra yeniden geriye düşmüştü.

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