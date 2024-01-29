Giriş Tarihi: 29.01.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
06:42
Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Emekli aylığı, çalışma süresi, prime esas kazanç, yıl içindeki zamlar, enflasyonla beraber dilekçe tarihine göre artırılabilir. Emekli aylığı, çalışanın ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutar olup bunda prime esas kazanç önemli rol oynuyor. Aylık bağlama oranı ise sigortalının malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.