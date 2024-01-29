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Haberler Galeri Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları
Giriş Tarihi: 29.01.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 06:42

Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL'nin üzerine çıkarmanın yolları

Emekli aylığı, çalışma süresi, prime esas kazanç, yıl içindeki zamlar, enflasyonla beraber dilekçe tarihine göre artırılabilir. Emekli aylığı, çalışanın ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutar olup bunda prime esas kazanç önemli rol oynuyor. Aylık bağlama oranı ise sigortalının malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.

HAZAL ATEŞ
Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL’nin üzerine çıkarmanın yolları

Geçmişi asgari ücretten gelen bir kişi sonraki yıllarda tavan kazançtan prim yatırırsa ilerde alacağı emekli ayılığını 20 bin liranın üzerine çıkarabilir.

Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL’nin üzerine çıkarmanın yolları

Prime esas kazancı SGK'ya yüksek bildirenin maaşı da artar. İşçi, memur, esnaf statüsünden emekli olup destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerin aylıklarını artırması için çeşitli formüller bulunuyor.

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Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL’nin üzerine çıkarmanın yolları

Geçmişi asgari ücretten gelen bir kişi sonraki yıllarda tavan kazançtan prim yatırırsa ilerde alacağı emekli ayılığını 20 bin liranın üzerinde de artırabilir. Farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışanların son 3.5 yılda SSK'dan emekli olması halinde kazancı da yükselir.

Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL’nin üzerine çıkarmanın yolları

Bu yıl için SSK'lı çalışan için asgari prim tutarı 7 bin 500 lira olup, azami prim tutarı da 56 bin 257 lira. İster SSK'lı olsun ister Bağ-Kur'lu primini tavandan SGK'ya kazan bildirenlerin her ay için ileride alacakları aylık da artar.

Emekli aylığını yükseltmede kritik detaylar! İşte maaşı 20 bin TL’nin üzerine çıkarmanın yolları

Emekli olduktan sonra aylığını kestirip çalışmaya devam edenler ise aylığını yükseltebilir. Yeni aylığın eskisinden daha yüksek olması için uzun bir süre ve yüksek prim ödenmesi gerekiyor.

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