EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
11:28
Emekli banka promosyonları mart ayı kampanyaları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Ocak ayında SSK Bağkur emeklisine yüzde 15,74 memur emeklisine yüzde 11,54 oranında zam aldı. Emekli banka promosyonu ise bu oranlara göre değişti. Mart ayında SSK ve bankaların masaya oturarak banka promosyonları için yeniden güncelleme yapması bekleniyor. Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası,Akbank, Denizbank, Vakıfbank... En çok emekli promosyonu veren banka hangisi?