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Haberler Galeri EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:28

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Emekli banka promosyonları mart ayı kampanyaları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Ocak ayında SSK Bağkur emeklisine yüzde 15,74 memur emeklisine yüzde 11,54 oranında zam aldı. Emekli banka promosyonu ise bu oranlara göre değişti. Mart ayında SSK ve bankaların masaya oturarak banka promosyonları için yeniden güncelleme yapması bekleniyor. Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası,Akbank, Denizbank, Vakıfbank... En çok emekli promosyonu veren banka hangisi?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Emekli maaşı zamları, en düşük emekli maaşı düzenlemesi, bayram ikramiyelerinden sonra milyonların gözleri emekli banka promosyonları için belirlenecek rakamlara çevrildi. En yüksek banka promosyonu ne kadar oldu? İşte banka banka emekli prosmoyonu kampanyaları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Bankalar maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü veren emeklililere promosyon imkanı sunuyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişirken bazı özel bankalarda emekli promosyon tutarı 20 bin TL'ye çıkıyor. Bununların dışında yeni emekli olanlarla EYT'liler de kampanyalardan yararlanabiliyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Emekli maaşı için herhangi bir banka tercihi yapmayanların maaşı direkt olarak Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Emekli farklı bir banka ile çalışmak isterse maaşını taşımak istediği bankaya bildirimde bulunmasu gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

MART 2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.