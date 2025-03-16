EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI SON DAKİKA! SSK Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alacak? İşte Ziraat Bankası promosyon ödemesi

Emekli maaşı için herhangi bir banka tercihi yapmayanların maaşı direkt olarak Ziraat Bankası'na yatırılıyor. Emekli farklı bir banka ile çalışmak isterse maaşını taşımak istediği bankaya bildirimde bulunmasu gerekiyor. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.