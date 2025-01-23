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Haberler Galeri Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih
Giriş Tarihi: 23.01.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:53

Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

Emekli milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesi ödenecek olan ikramiyelerin miktarını merak ediyor. Emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor. 2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram için 3.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için uzman isimden sürpriz bir rakam ortaya atıldı. Peki Ramazan ve Kurban bayram emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...

Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündemde yerini alıyor. Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...

Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar:

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Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, Ocak ayında zamlı maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşiyor diyerek tarihleri paylaştı:

Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

Memur Emeklileri: 1-5 Ocak'ta maaşlarını aldı, enflasyon farkları ise ay sonunda yatırılacak.
SSK Emeklileri: 17-26 Ocak arasında zamlı maaşlarını alıyor.
Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak'ta zamlı maaşları yatırılacak.

Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtti. Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.

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