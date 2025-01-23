Giriş Tarihi: 23.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
20:53
Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih
Emekli milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesi ödenecek olan ikramiyelerin miktarını merak ediyor. Emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor. 2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram için 3.000 TL olarak ödenen ikramiyeler için uzman isimden sürpriz bir rakam ortaya atıldı. Peki Ramazan ve Kurban bayram emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...