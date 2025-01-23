Uzman isimden emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam! İşte hesaplara yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündemde yerini alıyor. Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...